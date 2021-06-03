Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 9:34

3 июня в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер

Жителей региона просят быть особенно внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Непогода бушевала и в предыдущие два дня

Непогода бушевала и в предыдущие два дня

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 3 июня, местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер до 20-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Непогода бушевала и в предыдущие два дня, только в Ростове за прошедшие сутки зарегистрировали 16 ЧП.

Жителей Дона просят быть особенно осторожными. Не следует стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер. Кроме того, из-за осадков будет опасно на дорогах. Водители должны придерживаться ПДД, соблюдать скорость и выдерживать расстояние между машинами.