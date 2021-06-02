В Ростове спасатели продолжают устранять последствия разбушевавшейся непогоды

В Ростове продолжают устранять последствия непогоды. Фото: администрация Ростова

В Ростове спасатели все еще занимаются устранением последствий разбушевавшейся в городе непогоды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Непогода спровоцировала в донской столице целых 16 происшествий. Из-за сильных дождей на территории города произошло восемь подтоплений, а ураганный ветер повалил восемь аварийных деревьев.

- Для устранения последствий ненастья были привлечены поисково-спасательные службы Управления по делам ГО и ЧС, администраций районов города, ресурсоснабжающих организаций, МП «Ростовводстройэксплуатация». Также дополнительно к ликвидации происшествий привлечены силы Главного управления МЧС России по Ростовской области, - говорится в тексте сообщения.

На данный момент уже удалось убрать шесть аварийных деревьев и откачать воду с четырех участков. Работы все еще продолжаются. К счастью, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Напомним, что, по информации местного Гидрометцентра, ливни продолжатся и 3 июня и будут идти они по-прежнему в совокупности с ураганным ветром. Спасатели посоветовали ростовчанам в такую погоду по возможности оставаться дома. А если уж пришлось выйти на улицу, то стоит держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. Водителям не стоит парковать свои машины вблизи слабо закрепленных конструкций. Также на улице не следует подходить к оборванным проводам и качающимся вывескам. Если вы заметите в своей квартире скачки напряжения во время непогоды, то нужно незамедлительно отключить все приборы от сети.

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