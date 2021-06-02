Из-за ливня в Таганроге утонули машины. Рассказываем, могут ли водители получить компенсацию

Потоп произошел на переулке Трудовых резервов. Фото: vk.com/taganrog_dps.

В Таганроге 2 июня из-за ливня затопило дороги, а припаркованные машины ушли под воду. На последствия непогоды пожаловались местные жители.

По словам очевидцев, потоп произошел на переулке Трудовых резервов. На кадрах видно, что водой затопило легковушки и кроссовер, в том числе и автомобиль такси. На место приехали эвакуаторы, чтобы как-то вызволить машины из огромных луж.

Автомобили вызволяли из воды эвакуаторы. Фото: vk.com/taganrog_dps.

— Как выглядит боль! На Трудовых сегодня лучше не ездить, — пишут комментаторы в соцсетях.

По словам автоюриста Анны Белобровы, получить компенсацию можно по полису КАСКО. Возместить ущерб можно, если автомобиль был застрахован на случай таких рисков, как непогода.

В противном случае водителю придется доказать, что автомобиль пострадал от бездействия коммунальщиков. Например, что с потоками воды не справилась ливневая канализация. Только в этом случае можно подать иск к обслуживающей организации.

Среди автомобилей - такси. Фото: vk.com/taganrog_dps.

Автоюрист также рассказала, как действовать случае, если ваш автомобиль затопило.

— Нужно сразу вызвать на место полицейских. Они должны зафиксировать повреждения. После этого назначается экспертиза. И уже по результатам этой экспертизы можно обратиться в суд с иском, — прокомментировал специалист.

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