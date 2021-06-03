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Общество3 июня 2021 10:37

Власти Ростова выставили на аукцион три долгостроя

Речь идет о постройках, расположенных на 26-й линии
Ангелина СКИБА
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Долгострои к этому моменту выполнены только примерно на 21-26%

Долгострои к этому моменту выполнены только примерно на 21-26%

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове департамент имущественно-земельных отношений выставил на торги три незавершенных многоэтажки. Речь идет о постройках, расположенных на 26-й линии. Их общая стоимость составляет почти 700 млн рублей. Об этом сообщили власти донской столицы.

Известно,что долгострои к этому моменту выполнены только примерно на 21-26%. Заявки будут принимать до 22 июня этого года, а 30 июня определят победителя аукциона.

Застройщик должен был возвести здания на территории жилого комплекса. Всего планировали подготовить и заселить семь домов в границах: 26-линия - Кривошлыковский - Лекальная - Шолохова.

Ранее стало известно, что в донской столице может появиться крупный промтоварный магазин. Этот проект заинтересовал одну из московских фирм