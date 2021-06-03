В Ростовской области наркокурьер получил 11 лет колонии строгого режима

Приговор вынесли в Красносулинском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за контрабанду наркотиков на 11 лет осудили гражданина Украины. Мужчина должен провести срок в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 3 июня, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Нарушителя поймали еще в декабре 2019 года на пункте пропуска «Новошахтинск». Во время обыска у него в машине нашли шесть брикетов с марихуаной общим весом более 800 гр. Причем салон начали проверять только из-за того, что водитель сильно нервничал, и это привлекло внимание.

Ранее на Дону вынесли приговор еще одному наркокурьеру. Он получил 10 лет тюрьмы за 2 кг запрещенного вещества