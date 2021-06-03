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Происшествия3 июня 2021 11:02

В Ростовской области наркокурьер получил 11 лет колонии строгого режима

Мужчина пытался провезти через границу партию марихуаны
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли в Красносулинском районном суде

Приговор вынесли в Красносулинском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за контрабанду наркотиков на 11 лет осудили гражданина Украины. Мужчина должен провести срок в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 3 июня, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Нарушителя поймали еще в декабре 2019 года на пункте пропуска «Новошахтинск». Во время обыска у него в машине нашли шесть брикетов с марихуаной общим весом более 800 гр. Причем салон начали проверять только из-за того, что водитель сильно нервничал, и это привлекло внимание.

Ранее на Дону вынесли приговор еще одному наркокурьеру. Он получил 10 лет тюрьмы за 2 кг запрещенного вещества