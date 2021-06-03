21 смертельный случай с COVID-19 за сутки зарегистрировали в Ростовской области

Сейчас в больницах региона лечат 1 063 инфицированных Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 3 июня, в Ростовской области за сутки скончался еще 21 пациент с коронавирусом. Речь идет о 10 женщинах и 11 мужчинах. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайт донского правительства.

Таким образом, с начала пандемии в регионе не смогли спасти уже 4 470 человек. Сейчас в больницах региона лечат 1 063 инфицированных. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 98.

За 24 часа лаборатории проверили 10 946 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 221,14. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 456 137 человек, завершили вакцинацию 345 417.