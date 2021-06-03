В Ростове на предпроект скоростного трамвая планируют потратить 253 млн рублей

Сначала должны рассчитать время и стоимость проекта «легкого метро» Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на предпроектные работы по созданию линии скоростного трамвая требуется больше 253 млн рублей. Однако это только предварительная сумма, примерно такую плату обозначили потенциальные подрядчики. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 3 июня, подтвердили в администрации города.

Компания, которая в итоге возьмется за разработку документации, должна будет рассчитать и определить все основные цифры и факты - от времени этапов строительства до итоговой стоимости самого проекта. На всю эту подготовку планируют отвести около года.

Также, по данным городских властей, оплату подрядчику предпроекта намерены сформировать за счет частного или государственно-частное финансирования. Ранее власти донской столицы заключили контракт с московской фирмой на проведение научно-исследовательской работы по развитию электротранспорта.

А накануне глава администрации Ростова Алексей Логвиненко озвучил планы относительно продления набережной и строительства канатной дороги