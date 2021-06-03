270 млн рублей вложит инвестор в развитие своего производства на Дону

Инвестсоглашение стороны подписали 3 июня Фото: сайт правительства РО

В 2021 году компания «Балтика» инвестирует в развитие своего производства на Дону 270 млн рублей. Соответствующее соглашение сегодня, 3 июня, на международном экономфоруме в Санкт-Петербурге подписали губернатор Василий Голубев и президент компании Денис Шерстенников. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Заявленные средства должны направить на логистические издержки, модернизацию систем завода, который работает в регионе, а также расширение линейки производимых сортов.

- Эта компания почти за 25 лет своего присутствия в нашем регионе показала себя надежным инвестором и налогоплательщиком. Проявляет себя как социально ответственный партнер, реализуя проекты в сфере экологии, - отметил Василий Голубев.

Участники встречи также обсудили развитие отрасли в целом, и в частности введение маркировки.

Делегация Дона отправилась в Северную столицу вчера, 2 июня. В течение нескольких дней там должны подписать ряд важных соглашений с инвесторами