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Экономика3 июня 2021 13:06

На развитие цифровой инфраструктуры Ростовской области потратят 2 млрд рублей

Об этом договорились на экономфоруме в Санкт-Петербурге
Ангелина СКИБА
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Инвестор должен реализовать заявленные средства в 2021-2022 годах Фото: сайт правительства РО

Инвестор должен реализовать заявленные средства в 2021-2022 годах Фото: сайт правительства РО

На развитие цифровой инфраструктуры Ростовской области инвестор потратит 2 млрд рублей. Такие условия заявлены в соглашении, которое сегодня, 3 июня, подписали губернатор Василий Голубев и президент МТС Вячеслав Николаев, сообщает сайт донского правительства.

О сотрудничестве стороны договорились на экономфоруме в Санкт-Петербурге. Так, указанную сумму должны реализовать в 2021-2022 годах. Деньги пойдут в том числе на внедрение и популяризацию инновационных сервисов и решений. Одно из направлений - разработка проектов по цифровизации населённых пунктов.

- С 2018 года действовало соглашение, по которому компания за три года вложила в развитие цифровой экономики Дона 3,5 млрд рублей. Рассчитываем, что дальнейшее взаимодействие позволит нам выйти на новый уровень, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

До этого делегация с берегов Дона уже успела подписать договор с еще одном инвестором. Он вложит в развитие своего производства в регионе 270 млн рублей