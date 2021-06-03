Торговлю горячительными в Ростове, Таганроге и Каменском районе запретят 26 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области запретят продажу алкоголя в дни выдачи аттестатов. Об этом сообщает региональный департамент потребительского рынка.

Документы об окончании образования школы будут выдавать в разные дни с 23 июня по 10 июля, поэтому универсальной даты для ограничений в регионе нет.

Так, например, торговлю горячительными в Ростове, Таганроге и Каменском районе запретят 26 июня, а уже 27 числа нельзя будет продавать алкогольные напитки в городах Гуково и Зверево, в Шахтах и Азовском районе. 29 июня - в Морозовском районе, 30 - в Новочеркасске и Новошахтинске. И это далеко не весь список.

Всего в этом году Последний звонок прозвучал для 53 тысяч выпускников, из них 37 тысяч - 9-класскники, свыше 15,5 тысячи - 11-классники.