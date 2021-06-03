Алексей Логвиненко: «Мост на Малиновского для автомобилистов откроют к 30 июня»

Рабочие уже смонтировали металлическое пролетное строение Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове мост на улице Малиновского откроют для автомобилистов к 30 июня. При этом работы на объекте еще ведут, уже смонтировали металлическое пролетное строение. Теперь подрядчик может приступать к устройству проезжей части. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что в этот момент также возводят подпорные стенки путепровода и занимаются коммуникациями. Алексей Логвиненко подчеркнул, что реконструкцию подрядчик ведет строго в соответствии с графиком. Объект, состоящий из 2 мостов и подъездных путей, планируют сдать к концу 2021 года.

Ранее о том, что новый мост должен прослужить не менее 100 лет, рассказал заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. Он также прокомментировал работу общественного транспорта, который пустили по переправе в конце апреля.