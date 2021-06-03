Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону в июне – июле 2021: когда запрещено отпускать спиртное

Алкоголь запретят продавать в дни выдачи аттестатов выпускникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону в июне — июле 2021 будет запрещена в дни выдачи аттестатов выпускникам. Публикуем полный список дней, в которые нельзя будет купить алкоголь в донской столице и других городах области.

9 июня: Батайск

9, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26 июня: Чертковский район (на территориях отдельных сельских поселений муниципального района)

16 и 25 июня, 3 и 8 июля: Милютинский район (на территориях отдельных сельских поселений муниципального района)

18 июня: Сальский район

18, 25 июня и 7 июля: Веселовский район (на территориях отдельных сельских поселений муниципального района)

19 и 25 июня: Зимовниковский район

23 июня: Волгодонск

25 июня: Гуково, Шахты, Азовский район, Багаевский район, Боковский район, Волгодонской район, Дубовский район, Заветинский район, Зерноградский район, Красносулинский район, Куйбышевский район, Мартыновский район, Матвеево-Курганский район, Миллеровский район, Октябрьский район, Пролетарский район; Родионово-Несветайский район, Семикаракорский район, Советский район, Усть-Донецкий район, Цимлянский район

25 июня и 7 июля: Верхнедонской район

25 июня и 2, 9, 10 июля: Обливский район (на территориях отдельных сельских поселений муниципального района)

26 июня: Ростов-на-Дону, Таганрог, Аксайский район, Каменский район, Константиновский район, Неклиновский район, Песчанокопский район, Ремонтненский район, Целинский район

25 и 26 июня: Зверево, Тацинский район (на территориях отдельных сельских поселений муниципального района)

28 июня: Каменск-Шахтинский

29 июня: Морозовский район

29 и 30 июня: Новошахтинск

30 июня: Новочеркасск

2 июля: Орловский район, Тарасовский район

3 июля: Шолоховский район

7 июля: Белокалитвинский район

8 июля: Мясниковский район

9 июля: Егорлыкский район, Кагальницкий район