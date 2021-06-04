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Происшествия4 июня 2021 12:22

В Ростовской области умерли еще 18 пациентов с коронавирусом

Речь идет о 13 женщинах и 5 мужчинах
Ангелина СКИБА
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В больницах сейчас лечат 1 037 инфицированных пациентов

В больницах сейчас лечат 1 037 инфицированных пациентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 4 июня, в Ростовской области за сутки с коронавирусом умерли еще 18 человек. Речь идет о 13 женщинах и 5 мужчинах. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 488 человек. В больницах сейчас лечат 1 037 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 100.

За 24 часа в лабораториях проверили 9 607 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 219,22. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 462 291 человек, завершили вакцинацию 353 518.