В Ростовской области умерли еще 18 пациентов с коронавирусом

В больницах сейчас лечат 1 037 инфицированных пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 4 июня, в Ростовской области за сутки с коронавирусом умерли еще 18 человек. Речь идет о 13 женщинах и 5 мужчинах. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 488 человек. В больницах сейчас лечат 1 037 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 100.

За 24 часа в лабораториях проверили 9 607 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 219,22. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 462 291 человек, завершили вакцинацию 353 518.