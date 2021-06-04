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Общество4 июня 2021 12:35

4 июня в Ростове обещают дождь, возможна гроза

Ожидается примерно +19 градусов
Ангелина СКИБА
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Непогоду в донской столице прогнозируют и на ближайшие выходные

Непогоду в донской столице прогнозируют и на ближайшие выходные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 июня, в Ростове обещают дождь, возможна гроза. Ожидается примерно +19 градусов. Ветер умеренный, южный. Такую погоду обещают синоптики.

Непогоду в донской столице прогнозируют и на ближайшие выходные - 5 и 6 июня. Лить будет и в субботу, и в воскресенье. Ночью должно быть +13-14 градусов. Ветер преимущественно западный и юго-западный около 5 м/с

Примерно такая же ситуация ожидается в Гиганте, Казанской, Матвеевом Кургане, в Ремонтном, Сальске, Цимлянске и Шахтах.