До конца года в ростовской Левенцовке возведут два детсада и поликлинику

Дошкольные учреждения по 140 мест должны завершить в 6 микрорайоне Фото: сайт администрации Ростова

В ростовской Левенцовке до конца 2021 года планируют построить два детских сада, четыре дороги и поликлинику. Дорожную карту объектов уже разработали. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает сайт администрации города.

Так, дошкольные учреждения по 140 мест должны завершить в 6 микрорайоне. Дороги обещают обустроить на Еляна, Жданова, Ткачева и Еременко. А поликлинику - в границах улиц: Еременко - Еляна - Ткачева - Солженицына. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену.

Кроме того, уже сейчас проектируют две новые школы. Здания собираются построить в 5 и 6 микрорайонах Левенцовки с 2021 по 2023 год. Также, по данным властей, в 2023 году начнут разработку проекта детсада на 270 мест и школы на 1 100 учащихся.

При этом всего с 2012 по 2019 год в микроайоне Левенцовском на бюджетные деньги ввели в эксплуатацию детскую поликлинику, 6 детских садов и школьный комплекс с бассейном.

Также в Ростове на Северном планируют построить храм в честь Александра Невского. Речь идет о копии собора, который разрушили в 1930 годах