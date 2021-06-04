В Ростовской области инвестор потратит 200 млн рублей на собственную электростанцию

С открытием станции появятся новые рабочие места Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на своем заводе газопоршневую электростанцию построит Coca-Cola HBC Россия. Генеральный директор компании Александар Ружевич и губернатор Василий Голубев договорились об этом на площадке ПМЭФ. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает сайт донского правительства.

На обновление своего предприятия, которое находится в Азовском районе, инвестор потратит около 200 млн рублей. Партнером выступит один из мировых лидеров зелёной энергетики.

- Завод уже сейчас считается самым современным в стране. Радует, что компания не стоит на месте и запланировала создание дополнительных инженерных мощностей, это позволит донскому предприятию развиваться, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Стоит также добавить, что с открытием станции на предприятии появятся новые рабочие места, также повысит квалификацию уже действующий персонал.

Сегодня на экономфоруме в Санкт-Петербурге подписали еще несколько договоров о сотрудничестве. Ранее на сайте «КП - Ростов-на-Дону» уже опубликовали информацию о строительстве завода безалкогольных напитков. Также ряд инвесторов заключили соглашения с делегацией Дона вчера, 3 июня.