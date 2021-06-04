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Экономика4 июня 2021 13:42

В Ростовской области построят завод по производству безалкогольных напитков

Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На предприятии должны открыть до 200 рабочих мест
Ангелина СКИБА
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Договор подписали губернатор Василий Голубев и гендиректор компании «Лидер» Евгений Клинецкий Фото: сайт правительства РО

Договор подписали губернатор Василий Голубев и гендиректор компании «Лидер» Евгений Клинецкий Фото: сайт правительства РО

В Аксайском районе Ростовской области построят завод по производству безалкогольных напитков. Об этом сегодня, 4 июня, договорились губернатор Василий Голубев и гендиректор компании «Лидер» Евгений Клинецкий. Они подписали соглашение на экономфоруме в Санкт-Петербурге, сообщает сайт донского правительства.

Предполагается, что объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей. На предприятии должны открыть до 200 рабочих мест.

- Если подписано инвестсоглашение, проект берется на сопровождение на всех стадиях, в том числе в ходе строительства. Наша принципиальная задача в то, чтобы соглашение было выполнено в срок, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вчера, 3 июня, донская бизнес-делегация еще несколько соглашений. Так, например, договорились об инвестициях в производство - 270 млн рублей, в цифровую инфраструктуру - 2 млрд рублей. Также в области откроют 110 новых магазинов. Кроме того, регион будет вести активное сотрудничество с Венгрией