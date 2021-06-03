Объем инвестпроекта составляет около 1,6 млрд рублей Фото: сайт правительства РО

До конца 2022 года в Ростовской области откроют 110 новых магазинов. Объем инвестпроекта - около 1,6 млрд рублей. Об этом сегодня, 3 июня, на площадке ПМЭФ-2021 договорились губернатор Василий Голубев и гендиректор «Корпоративного центра X5» Игорь Шехтерман, сообщает сайт донского правительства.

- Важно, что мы создаем рабочие места и, конечно, повышаем качество обслуживания жителей Ростовской области, - подчеркнул Василий Голубев.

Сегодня в торговой сети, которой руководит Игорь Шехтерман, работают более 8,5 тысячи жителей Дона. С появлением новых торговых точек должны привлечь еще более 1,2 тысячи новых сотрудников.

Сегодня же бизнес-делегация во главе с губернатором подписала еще два соглашения. В первом случае договорились об инвестициях в 270 млн рублей, во втором - речь шла о большей сумме - 2 млрд рублей. Международный экономический форум открыли в Санкт-Петербурге накануне, он будет работать до 5 июня