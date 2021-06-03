Ростовская область станет вести активное сотрудничство с Венгрией

Ростовская область подписала соглашение о сотрудничестве с Венгрией. Фото: правительство РО

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме правительство Ростовской области и Министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор донского региона Василий Голубев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

После этого была проведена двусторонняя встреча. В ходе нее речь шла о перспективах реализации совместных инвестиционных проектов. Обе стороны заметили, что было бы полезно расширить внешнеторговые отношения. Глава венгерской дипмиссии отметил важность установившихся уже более 20 лет назад прямых двусторонних связей. Донской регион и Венгрия регулярно обмениваются бизнес-делегациями, а также вместе проводят международные мероприятия.

- Венгрия поддерживает очень тесные экономические контакты с Россией. А Ростовская область является самой важной в России, с которой мы сотрудничаем. Мы знаем Ростовскую область как край чернозема, поэтому для нас сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности является самым главным. И вот сейчас мы хотим придать новый импульс именно этому сотрудничеству, - высказал свое мнение посол Венгрии.

Стоит отметить, в Венгрии имеется представительство "Ростсельмаша". На территории страны оборудованы площадки техники, склад запчастей, а также имеется коммерческий и сервисный персонал. Стоит отметить, что при подписании соглашения стороны договорились совместно развивать агропромышленность, так как для обоих она имеет довольно большое значение. Василий Голубев отметил, что хотел бы перенять у партнеров опыт в семеноводстве.

Губернатор и посол договорились о том, что на предстоящем форуме «Венгрия-Россия: ключевые тренды и экспортные возможности» бизнес-сообщества Ростовской области и Венгрии достигнут договоренности о торговых переговорах. Этот форум может пройти уже в сентябре - в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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