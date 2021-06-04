Сбил двух девочек: жителя Каменска-Шахтинского осудили за смертельное ДТП

«Гонщик» был объявлен в федеральный розыск. После этого его нашли и арестовали Фото: Артем КИЛЬКИН

45-летний житель Каменска-Шахтинского получил за смертельное ДТП 5 лет и 6 месяцев колонии-поселения. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Мужчина в октябре 2019 года на своем авто марки Mazda сбил двух девушек, которые стояли на обочине дороги. Одной из жертв было 17 лет, она погибла на месте. Здоровью второй пострадавшей - девочке 15 лет - лихач нанес тяжкий вред. Примечательно, что водитель тогда не стал оказывать им помощь и просто сбежал. Трагедия произошла в хуторе Груцинов.

«Гонщик» был объявлен в федеральный розыск. После этого его нашли и арестовали. В середине апреля после ДТП с подростком в Ростове возбудили уголовное дело