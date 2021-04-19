В Ростове возбудили уголовное дело после устроенного подростком смертельного ДТП

В Ростове произошло смертельное ДТП с мопедом. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице возбуждено уголовное дело по факту произошедшего на днях смертельного ДТП с мопедом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

Фигурантом дела стал 16-летний подросток, который находился за рулем двухколесного транспорта. Он является подозреваемым по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи выяснили, что 16 апреля молодой человек ехал на мопеде по улице Штахановского и нарушил правила дорожного движения. В результате этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с КаМАЗом. и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».

В аварии погибла 15-летняя пассажирка мопеда, она скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель мопеда был госпитализирован, по сй день он находится в больнице. Кроме того, стало известно, что в момент аварии он был пьян.

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