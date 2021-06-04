Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 4 июня: восьмибалльными пробками скован город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 4 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Театральном, улице Мечникова, проспекте Соколова, улице Шаумяна, улице Курской, улице Текучева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Доватора, Малиновского, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Мира, Беляева, Дачная, Орбитальная, Нансена, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятской, Орской, Киргизская, Страны Советов, Троллейбусной, Каскадной, Менжинского и переулку Беломорскому. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова, а также улицам Сарьяна и 45-я Линия.

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