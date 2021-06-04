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Общество4 июня 2021 20:17

На одном из перекрестков в Таганроге на три дня отключат светофоры

Особо внимательными водителям и пешеходам нужно будет с 5 по 7 июня
Источник:kp.ru
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Светофоры на одном из перекрестков не будут работать три дня.

Светофоры на одном из перекрестков не будут работать три дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Таганрога предупредили о плановом отключении на три дня светофоров на одном из городских перекрестков. Они не будут работать на пересечении улиц Морозова и Щаденко 5-7 июня. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

За три дня будут заменены секции и оборудование светофоров. На время проведения работ движение на перекрестке будет осуществляться в соответствии с дорожными знаками приоритета. Автомобилистов и пешеходов призывают быть особенно внимательными на этом перекрестке с 5 по 7 июня.