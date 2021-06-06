В Ростове электрический столб "в хлам" разнес легковушку

В Ростове столб упал на иномарку. Фото: "Ростов Главный"
Фото: Соцсети
В Ростове электрический столб сильно повредил легковой автомобиль. Прохожие сняли последствия произошедшего и опубликовали запись в одном городских пабликов в соцсети.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, на улице Королева в районе дома №16б. По словам очевидцев, в бетонный электрический столб по нелепой случайности врезался мусоровоз. Конструкция оказалась неустойчивой и упала на припаркованную поблизости иномарку Kia.
Машина от удара получила сильные механические повреждения. Как высказались свидетели произошедшего, автомобиль оказался разнесен "в хлам". У нее было разбито в мелкую крошку лобовое стекло, а также помяты крыша и капот. К счастью, никто из людей не пострадал.
В результате падения столба также произошел обрыв линий электропередач, поэтому жители окрестных домов остались без электричества.
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