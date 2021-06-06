В Ростовской области в аварии погиб 21-летний водитель

Молодой парень за рулем скончался на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
В воскресенье, 6 июня, в 15.00, на 1094 километре автодороги М-Ч «Дон» в Азовском районе произошла авария со смертельным исходом. Погиб 21-летний водитель автомобиля «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, у автомобиля ГАЗ 2705 лопнуло переднее колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и допустил наезд на бетонный отбойник, после чего машина опрокинулась на бок.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серьезное ДТП под Ростовом: погибли три человека
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля Ford (подробнее)