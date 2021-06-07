9 июня на некоторых улицах Ростова отключат воду

Воды не будет с 8 часов утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 июня в Ростове из-за технических работ отключат воду. Она не будет поступать в краны с 8 до 21 часа, сообщает АО «Ростовводоканал».

Так, коммунальщики перекроют снабжение домов в следующих границах: Таганрогская, 130 - 1-й Машиностроительный - Стрелковая - Элеваторный - Малиновского - Нефтяной.

Как пояснили журналистам «КП - Ростов-на-Дону», отключение произведут из-за переврезки водопроводной линии на Таганрогской.

Ранее сообщили, что горячую воду в квартиры жителей западной и центральной частей города планируют вернуть к 9 июня. Речь идет об отключениях, связанных с проверкой теплосетей