Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 13:27

На Дону школьница жестоко избила сверстницу в заброшенном здании

Девочку, которая проявила агрессию, могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за чего вспыхнул конфликт и как девочки этому пришли, сейчас выясняет полиция

Из-за чего вспыхнул конфликт и как девочки этому пришли, сейчас выясняет полиция

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области одна из школьниц избила свою сверстницу на территории заброшенного производственного здания. Из-за чего вспыхнул конфликт и как девочки этому пришли, сейчас выясняет полиция. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, предварительно известно, что драка произошла еще 2 мая в Красном Сулине. Разбирательство начали после заявление матери пострадавшей. Она пожаловалась в полиции, что ее ребенку нанесли травмы. Подозреваемую в нападении вычислили сразу же.

Теперь девочку, которая проявила агрессию, могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение. Также собираются привлечь к ответственности родителей.

Похожий случай произошел в станице Кагальницкой в марте этого года. Тогда происшествием заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка