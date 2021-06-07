На Дону школьница жестоко избила сверстницу в заброшенном здании

Из-за чего вспыхнул конфликт и как девочки этому пришли, сейчас выясняет полиция Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области одна из школьниц избила свою сверстницу на территории заброшенного производственного здания. Из-за чего вспыхнул конфликт и как девочки этому пришли, сейчас выясняет полиция. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, предварительно известно, что драка произошла еще 2 мая в Красном Сулине. Разбирательство начали после заявление матери пострадавшей. Она пожаловалась в полиции, что ее ребенку нанесли травмы. Подозреваемую в нападении вычислили сразу же.

Теперь девочку, которая проявила агрессию, могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение. Также собираются привлечь к ответственности родителей.

Похожий случай произошел в станице Кагальницкой в марте этого года. Тогда происшествием заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка