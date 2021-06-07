В Ростове построят детский хирургический центр за 7,2 млрд рублей

Учреждение будет работать на базе областной больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове определили подрядчика, который займется строительством детского хирургического центра онкологии и гематологии на 280 мест. Стоимость контракта - 7,25 млрд рублей, изначально власти собирались потратить 7,29 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В 2021 году на возведение объекта планируют выделить 300 млн рублей, в 2022 году - 2,4 млрд рублей, в 2023 году - 4,5 млрд рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов. Все работы выполнит «Южная строительная компания».

Здание должны возвести на 339 Стрелковой Дивизии, 14. Учреждение будет работать на базе областной больницы.

Также до конца года в ростовской Левенцовке планируют возвести два детских сада, четыре дороги и поликлинику. Соответствующие документы уже разработали