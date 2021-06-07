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Спорт7 июня 2021 15:18

Донские легкоатлеты установили два рекорда на чемпионате Европы

Лучшими из лучших оказались Алексей Чуркин и Евгения Галактионова. Они завоевали золото в толкании ядра
Ангелина СКИБА
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Соревнования прошли в польском Быдгоще Фото: сайт правительства РО

Соревнования прошли в польском Быдгоще Фото: сайт правительства РО

Донские легкоатлеты в составе сборной завоевали на чемпионате Европы две золотые и две серебряные медали, а также установили два новых рекорда. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Таких успехов спортсмены смогли добиться по итогам четырех дней состязаний. Рекордсменами оказались Алексей Чуркин с результатом 11,16 метров и Евгения Галактионова - 6,95 метров. Они оказались сильнейшими в толкании ядра в классе F32. А серебро в классах F35 и F36 выиграли Александр Ельмин и Владимир Свиридов.

Соревнования прошли в польском Быдгоще. За медали сразились участники с поражениями опорно-двигательного аппарата, всего - более 650 человек из 44 стран мира.

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