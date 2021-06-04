Губернатор Василий Голубев: вопросы финансирования ФК «Ростов» решатся к началу сезона

Глава региона заверил, что к началу сезона финансовые вопросы футбольного клуба будут решены. Фото: сайт правительства Ростовской области.

К началу очередного сезона Российской премьер-лиги вопросы финансирования футбольного клуба «Ростов» будут решены. Продолжаются поиски титульного спонсора. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости.

«При всех сложностях мы постоянно занимаемся и при необходимости решаем финансовые вопросы. Сказать, что мы найдем титульного спонсора? Мы над этим просто работаем. Скорее всего (до начала нового сезона), финансовые вопросы мы решим, а над титульным продолжаем работать», - рассказал глава региона.

По словам губернатора, его устраивает работа главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. «Итоги сезона меня удовлетворили. Мне очень нравится, как работает менеджмент, как работает Карпин. Многим у них можно поучиться, особенно у молодежи», - добавил Василий Голубев.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ ростовчане заняли девятое место.

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