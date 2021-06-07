Власти сообщили о 7 тысячах свободных мест на рынках и ярмарках Ростова

4 607 расположены на 9 рынках города Фото: Александр РОГОЗА

В Ростове для предпринимателей открыто 7 291 свободное торговое место. При этом площадки можно взять на льготных условиях, об этом власти договорились с собственниками территорий, сообщает сайт городской администрации.

Так, из заявленных свободных мест 4 607 расположены на 9 рынках, 1 310 - на территории 3 торговых комплексов, 588 в доступе на 3 постоянно действующих ярмарках и еще 786 мест открыты на 6 частных земельных участках.

По словам главы городского управления торговли Константина Тихонова, речь идет не только о местах для плодоовощной продукции. Так, например, на территории ТК «Димбо» свободно 1 030 кв. метров, из которых 330 подготовили под непродовольственные товары. Также рынок «Лидер» дополнительно готов оборудовать 2000 кв. метров площадей в нестационарных объектах.

Константин Тихонов также рассказал о обустройстве нового рынка на 1000 мест, он появится на проспекте Стачки