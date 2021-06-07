Имущество недостроенного отеля Sheraton в Ростове выставили на торги

Долгострой уже несколько раз пытались пустить с молотка Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове часть имущества недостроенного отеля Sheraton выставили на торги. Помещения и различную технику собираются продать одним лотом за 100 тысяч рублей 14 июля. Информация об этом появилась в Едином реестре сведений о банкротстве.

Так, всем желающим предлагают приобрести комнаты и помещения, которые находятся на 1-17 этажах здания. Также распродают мебель, кухонное и гостиничное оборудование. Все, что должны выставить на аукцион, сейчас принадлежит компании «Лира».

Долгострой уже несколько раз пытались пустить с молотка. Так, еще в 2018 году стоимость имущества оценили в 1 млрд рублей. Однако тогда выкупить лоты никто не захотел. И это при том, что еще весной 2017 года все планировали продать за 6 млрд рублей.

Изначально о возведении пятизвездочного отеля объявили в 2012 году. За работу бралась группа компаний «Мегаполис». Предполагалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2014 году, но из-за проблем с финансированием этого не произошло. Потом Sheraton выкупил один из крупнейших банков России. Официально сообщили о приостановке строительства в середине 2016 года.