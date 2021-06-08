15 лет колонии за надругательство над детьми получил житель Ростовской области

Приговор в законную силу пока не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за надругательство над тремя детьми осудили 50-летнего мужчину. Он получил 15 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Мужчина проявил нездоровое внимание к детям 9, 6 и 3 лет в ноябре 2020 года. В пьяном угаре он совершил «иные действия сексуального характера», а также угрожал расправой супруге. Все это буйство преступник устроил в своем же доме.

Агрессора отправили под стражу сразу после возбуждения уголовного дела. Стоит отметить, что приговор в законную силу пока не вступил, поэтому преступник может оспорить свой срок.

Ранее стало известно, что в одном из детских садов Ростова к 4-летней девочке применяли запрещенные методы воспитания