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Общество8 июня 2021 10:25

С 9 июня в Ростове ограничат проезд по Береговой

Это произойдет из-за проведения инженерно-геологических изысканий
Ангелина СКИБА
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Ранее в донской столице до 18 августа перекрыли еще несколько улиц

Ранее в донской столице до 18 августа перекрыли еще несколько улиц

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 9 июня в Ростове ограничат движение транспорта по Береговой в створе дома № 23 и в районе Буденновского, 1а. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Известно, что частично перекрывать проезд будут из-за проведения инженерно-геологических изысканий.

Ранее в донской столице до 18 августа для автомобилей закрыли несколько улиц. Речь идет о Седова - от Соколова до Чехова и от Богатяновского Спуска до Журавлева. Под запретом пересечение Локомотивной и Катаева. Власти уже предложили пути объезда.