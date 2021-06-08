С 9 июня в Ростове ограничат проезд по Береговой

Ранее в донской столице до 18 августа перекрыли еще несколько улиц Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 9 июня в Ростове ограничат движение транспорта по Береговой в створе дома № 23 и в районе Буденновского, 1а. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Известно, что частично перекрывать проезд будут из-за проведения инженерно-геологических изысканий.

Ранее в донской столице до 18 августа для автомобилей закрыли несколько улиц. Речь идет о Седова - от Соколова до Чехова и от Богатяновского Спуска до Журавлева. Под запретом пересечение Локомотивной и Катаева. Власти уже предложили пути объезда.