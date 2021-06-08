Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика8 июня 2021 11:29

Возможные площадки под новый аэропорт рассматривают в Таганроге и Волгодонске

Это связано с планами по возрождению внутрирегиональных авиаперевозок
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Южный хаб накануне возобновил обслуживание международных рейсов

Южный хаб накануне возобновил обслуживание международных рейсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В качестве места для нового аэропорта власти Ростовской области сейчас рассматривают Волгодонск и Таганрог. Об этом на экономфоруме в Санкт-Петербурге заявил губернатор Василий Голубев, передает ТАСС.

- Планы по возрождению внутрирегиональных авиаперевозок сохранились. Совершенно точно мы рассматриваем создание авиагавани в Волгодонске, наша промышленная крупная зона, где располагается «Атоммаш». В Таганроге, это второй город по величине после Ростова, - сказал Василий Голубев.

До этого - в 2017 году - в донском регионе открыли аэропорт Платов. Южный хаб накануне возобновил обслуживание международных рейсов, которые были отменены из-за коронавируса.