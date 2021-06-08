В Ростовской области накрыли три оружейные мастерские, задержали двоих батайчан

После задержания двоих подозреваемых начали массовые обыски Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области задержали подозреваемых в нелегальном обороте оружия. Кроме того, правоохранители раскрыли три подпольных мастерских, в которых изъяли ружья, пистолеты, гранаты и порох. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Двоих батайчан, которых теперь подозревают в распространении огнестрела, поймали во время проверочной закупки. У них при себе было 50 патронов и два пистолета. По этому факту уже завели уголовное дело, нарушителям грозит до 4 лет тюрьмы.

После этого задержания сразу начали массовые обыски, всего провели 42 проверки. В итоге обнаружили три мастерских, где предположительно собирают оружие. По данным полиции, у местных умельцев изъяли 24 автомата различных модификаций, 16 ружей, 39 пистолетов, два обреза и три гранаты. Также нашли более 3 кг пороха, около 7,5 тысяч патронов и свыше 100 основных и составных частей оружия. Все это направили на экспертизу.

- Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Выясняются все обстоятельства незаконной деятельности, - прокомментировала представитель МВД России Ирина Волк.

Похожий случай произошел в Ростовской области в конце мая 2021 года. Тогда также обнаружили три мастерских, в которых на тот момент хранили 86 единиц оружия