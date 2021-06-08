В Ростове сквер около Дома книги планируют благоустроить за 2,9 млн рублей

Речь идет о зоне отдыха на пересечении Большой Садовой и Буденновского Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове на благоустройство сквера около Дома книги планируют потратить 2,9 млн рублей. Речь идет о зоне отдыха на пересечении Большой Садовой и Буденновского. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Местные власти ожидают, что подрядчик до 1 октября этого года обновит тротуары и дорожки, установит 8 скамей в форме полуразвёрнутой книги, установит 4 урны, а также озеленит территорию - уложит газон, украсит все живой изгородью из 60 кустарников и высадит 300 кустов бирючины.

Ранее стало известно, что ростовский театр драмы имени Горького получит на ремонт 366 млн рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета