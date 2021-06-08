В мае темпы вакцинации от коронавируса в Ростове снизились на 20% из-за алкоголя

Некоторые жители донской столицы отложили прививку от ковида из-за майских праздников. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В мае количество ростовчан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, было на 20% меньше чем в апреле (52 тысячи человек против 65 тысяч). Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 8 июня.

Причина оказалась проста: многих ростовчан отпугнул запрет на употребление алкоголя в течение нескольких дней после прививки, а майские праздники с традиционными застольями длились 10 дней подряд.

- В период майских праздников у нас был провал. Люди так и говорили, что три дня после введения вакцины пить нельзя, поэтому они не хотят делать прививку. Но сейчас мы вышли на хорошие темпы вакцинации, у людей есть желание вакцинироваться, мы видим резервы, чтобы нарастить темпы. Если нужно будет, нарастим», – рассказал Алексей Валентинович.

Губернатор Василий Голубев заметил, что к 8 июня в Ростове привито почти 31,5% от запланированного количества горожан. А поскольку впереди — сезон отпусков, и многие ростовчане отправятся на отдых за границу, нужно нарастить темпы вакцинации.

- Может быть, нужны выездные бригады, можно это делать в местах массового посещения - в магазинах, на рынках. Многие об этом отзывались положительно. Не нужно стоять в очереди минут 30–40. У вас все для этого есть, - подчеркнул Василий Юрьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мутирующими видами коронавируса заболели 40 жителей Ростовской области

Приезжающих из-за границы отпускников будут жестко контролировать (подробнее)