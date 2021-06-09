Четыре новых комплекса оптовой торговли построят под Ростовом в 2021 - 2024 годах

Все предложенные варианты уже внесли в «Губернаторскую сотню» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ростовом планируют построить четыре новых комплекса оптовой торговли. Все предложенные варианты уже внесли в «Губернаторскую сотню». В общей сложности инвесторы собираются потратить 12,4 млрд рублей, сообщает сайт донского правительства.

Первый проект - распределительный центр «АГРО МОЛЛ». Он должен появиться в хуторе Ленина Аксайского района. В него вложат свыше 2,5 млрд рублей. Предполагают обустроить более 53 тысяч кв. метров торговых площадей и порядка 34 тысяч кв. метров складских. Ввести объект в эксплуатацию собираются уже в этом году.

Второй инвестпроект - оптово-розничный комплекс продовольственных и непродовольственных товаров «Южный», предполагающий также строительство АЗС, гостиницы и автостоянки в Батайске и Азовском районе. Инвестор заложил на все это 4,5 млрд рублей. Всего обустроят 200 тысяч кв. метров торговых площадей. Ввод будет поэтапным, полное завершение в 2024 году.

Третий объект - «Донской базар» в поселке Койсуг Азовского района. Там разрешат торговать продовольственными и непродовольственными товарами на площади около 80 тысяч кв. метров. Объем инвестиций - 1,8 млрд рублей. Реализация проекта также будет поэтапной - с 2021 по 2023 годы.

Четвертым стал проект продовольственно-логистического комплекса в Аксайском районе. Его возведут за более чем 3,6 млрд рублей, это позволит создать свыще 280 тысяч кв. метров торговых площадей. Сроки сдачи - 2021-2023 годы.

- Обсуждая тему инвестиционного развития, нельзя не затронуть проблему торговых объектов Аксайского района. Сейчас ведется диалог с предпринимателями об условиях и возможности перемещения торговых объектов на новые торговые площадки, - прокомментировал первый заместитель главы региона Виктор Гончаров.

Ранее предприниматели «Атланта» отказались обсуждать с инвесторами и властями проекты новых площадок