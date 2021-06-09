На трассе под Батайском водитель фургона сбил пешехода

Несчастный случай произошел около 23 часов Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ночь с 8 на 9 июня на трассе М-4 «Дон» под Батайском водитель фургона «ГАЗ-А23R22» сбил 45-летнего мужчину. Пострадавшего после этого увезли в больницу. О произошедшем «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел около 23 часов. За рулем «ГАЗа» находился 32-летний мужчина.

По предварительным данным, он не заметил пешехода, который шел по правому краю дороги. К слову, на одежде пострадавшего не было световозвращающих элементов, поэтому его оказалось сложно увидеть его в темноте. К этому моменту автоинспекторы еще проводят проверку, уточняются обстоятельства ДТП.

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