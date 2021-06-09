В Ростовской области прокуратура заблокировала пять экстремистских сайтов

Движение «АУЕ» запрещено в России Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области прокуратура через суд заблокировала сразу пять сайтов. На интернет-страницах пропагандировали запрещенное движение «АУЕ», которое раннее в стране признали экстремистским. О закрытии нелегальных порталов стало известно сегодня, 9 июня.

- Распространение материалов и идеологии «АУЕ» запрещено. Ресурсы закрыли, чтобы к ним не получили доступ несовершеннолетние, - пояснили в прокуратуре.

Ранее на Дону прекратили работу 10 сайтов, через которые продавали опасные мужские таблетки. «Чудодейственные» препараты могли нанести вред здоровью покупателей