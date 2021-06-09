Заплатил, чтобы не работать: жителя Таганрога осудят за взяточничество

Предприимчивый таганрожец заплатил сотруднику филиала уголовно-исполнительной инспекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге будут судить 26-летнего мужчину, который пытался откупиться от исправительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

История произошла в апреле этого года. По мнению сотрудников ведомства, предприимчивый таганрожец передал сотруднику филиала уголовно-исполнительной инспекции 5 тысяч рублей. За эти деньги он просил проставить в личном деле отметку о прохождении обязательных работ.

Теперь за мелкое взяточничество подозреваемому грозят штраф до 200 тысяч рублей или тюрьма до одного года. Кроме того, его могут снова отправить на исправительные работы, уже на более длительный срок.

Ранее в донской столице бывшего сотрудника полиции заподозрили во взяточничестве и "крышевании" проституции