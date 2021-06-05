Бывшего сотрудника полиции в Ростове заподозрили во взяточничестве и "крышевании" проституции

Бывшего полицейского в Ростове поймали за взятки и "крышевание" проституции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице бывшего майора полиции заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Следователи выяснили, что экс-правоохранитель с 2017 по 2019 год регулярно получал денежные вознаграждения. За них он должен был обеспечить покровительство нелегального бизнеса. Страж порядка должен был делать вид, что не замечает выстроившихся вдоль трассы М-4 женщин легкого поведения.

- По версии следствия, полицейский за свои услуги получил от одного из ростовских предпринимателей 107 тысяч рублей и подарочный набор шахмат стоимостью 15 тысяч рублей, - отметил источник.

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело по статье 290 "Получение взятки". В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а следствие в отношении него продолжается.

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