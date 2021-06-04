В Ростовской области местного жителя заподозрили в нападении на полицейских

Дончанин избил трех полицейских Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области жителя Морозовского района подозревают в нападении на трех полицейских. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следователи выяснили, что 33-летнего дончанина в мае задерживали по подозрению в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Находясь в изоляторе временного содержания он набросился сразу на трех сотрудников полиции. Он нанес им множество ударов руками и ногами по различным частям тела.

- В настоящее время следствием по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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