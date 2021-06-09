Климатолог объяснил причину холодного июня и постоянных ливней в Ростове

Дождь и прохлада в Ростове продержится еще примерно 10 дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похолодание и ливни в начале июня — непривычное для местных жителей явление, но является вариантом нормы. Почему на улице холодная погода, и когда в Ростов вернется тепло, рассказал кандидат географических наук, преподаватель климатологии Александр Иошпа.

- Сейчас мы наблюдаем классический пример того, как приходит в норму цикл - специалисты называют это явление проходной погодой, - объясняет Александр Иошпа. - В ближайшие дни может еще похолодать, но уже примерно через десять дней в Ростовскую область придет тепло. Июнь и июль будут теплыми, а в августе в Ростове ожидается привычная жара,

Климатолог объяснил, что тепло в регион придет, когда установится западный перенос воздушных масс. Пока регион охлаждают средиземноморские воздушные массы с северо-запада.

По словам ученого, средняя температура в июне составляет 17 градусов — это всего на два градуса ниже нормы, и вскоре погода придет в норму.

Как показывает прогноз погоды, в ближайшие 10 дней температура воздуха днем будет колебаться от 22 до 27 градусов. Синоптики рекомендуют не выходить в эти дни из дома без зонта — вероятны дожди и даже ливни с грозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Добирались на лодке»: Многоэтажку в центре Ростова-на-Дону затопило из-за дождя

Всех жильцов эвакуировали спасатели (подробнее)