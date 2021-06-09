В Ростовской области подтвердили еще 154 случая COVID-19

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области, по состоянию на 9 июня, за сутки коронавирусом заболели еще 154 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 95 618. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2 275. Коэффициент распространения инфекции - 0,87 , - говорится в сообщении.

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона: Ростов - 62, Батайск - 7, Таганрог и Азовский район - по 6 случаев, Каменск-Шахтинский и Аксайский район - по 5, по 4 заболевших в Новочеркасске, Зерноградском, Каменском, Шолоховском районах.

По 1 инфицированному в Багаевском, Верхнедонском, Волгодонском, Зимовниковском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Орловском, Пролетарском, Семикаракорском, Цимлянском и Чертковском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 900 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся восемь человек, на неинвазивной ИВЛ -109. С начала пандемии выздоровели 86 825 человек, за сутки - 290.

Также за сутки зарегистрировали еще 11 летальных случаев с COVID-19. Это семь женщин и четверо мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 540. человек.

За 24 часа лаборатории проверили 8 474 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 207,44. По одной прививке от коронавируса сделали 480 497 человек, полностью завершили вакцинацию 380 228.

Ранее власти сообщили, что мутирующими видами коронавируса заболели 40 жителей региона. После этого всех отпускников, приезжающих из-за границы, будут жестко контролировать