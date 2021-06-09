В Ростове на пять месяцев ограничат проезд по Нансена и Зоологической

Кроме того в Ростове ограничат проезд по Береговой Фото: Андрей КАРА

На семи улицах Ростова ограничат проезд с 20 июня по 20 ноября 2021 года. Это сделают из-за работ на канализационном коллекторе, сообщили в городском департаменте автодорог.

Так, нововведения коснутся Офицерской, Зоологической, Нансена. Также нельзя будет проехать по Курганной на участке от Окраинной до Городской, по Пирамидной - от Окраинной до Городской, по Городской - от Смотровой до Пирамидной и по Смотровой - от Раевского до Городской.

Кроме того, с сегодняшнего дня, то есть с 9 июня, в Ростове ограничат проезд по Береговой в створе дома № 23 и в районе Буденновского, 1а.