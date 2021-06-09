Почти 24% взрослого населения привили от коронавируса в Ростовской области

В городах и районах Дона работают 353 пункта вакцинации Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области от коронавируса привили 23,66% взрослого населения. Эту цифру озвучили сегодня, 9 июня, в Москве на совещании под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает сайт донского правительства.

Так, первую вакцинацию уже прошли 480,5 тысячи человек, двукратно препарат ввели 380,2 тысячи жителей региона. При этом всего должны вакцинировать 2 млн 033 тысячи человек, запаса доз сейчас хватает на более чем 544,7 тысячи человек.

В городах и районах Дона работают 353 пункта вакцинации, 168 из которые стационарные, 185 - мобильные, включая выездные прививочные бригады. Привлекли более 350 врачей, 500 средних медработников, 200 медицинских регистраторов.

Ранее стало известно, что мутирующими видами коронавируса заболели 40 жителей Ростовской области. Речь идет о отпускниках, которые вернулись домой из-за границы