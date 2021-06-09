В Ростове на подготовку пляжей к купальному сезону потратили 5,3 млн рублей

На оборудование прибрежной зоны парка «Левобережный» направили 2,3 млн рублей Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростове на подготовку муниципальных пляжей к купальному сезону потратили 5,3 млн рублей. Эти деньги выделили из местного бюджета, отчитался на совещании в администрации города начальник управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев.

На оборудование прибрежной зоны парка «Левобережный» направили 2,3 млн рублей, зона отдыха в парке «Дружба» потребовала 1,8 млн рублей, а пляж на Зеленом острове - 1,1 млн рублей.

На эти деньги обследовали и привели в порядок дно водоемов, завезли песок, установили все необходимое оборудование, стенды, организовали уборку. Кроме того, по словам Александра Плетнева, пляж на левом берегу сделали удобным и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

При этом чиновник добавил, что еще до начала купального сезона в Ростове уже утонули пять человек