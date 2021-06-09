В Ростове тротуар на проспекте Стачки отремонтируют за 1,6 млн рублей

Подрядчик должен завершить все работы до 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на ремонт участка в районе проспекта Стачки планируют направить 1,6 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о тротуаре от Петрашевского, 34 до Стачки,15. Подрядчик должен его полностью обновить до 20 октября 2021 года. Какая компания займется этой работой, определят уже июне, 22 числа состоится электронный аукцион.

Также в Ростове до 1 октября планируют благоустроить сквер около Дома книги. На это собираются потратить за 2,9 млн рублей